Manuel Neuer zapisał się w historii Ligi Mistrzów! Co za wyczyn bramkarza Bayernu Monachium

W tym sezonie piłkarze Bayernu nie obronią mistrzostwa Niemiec. Dominację Bawarczyków w Bundeslidze została przerwana przez Bayer Leverkusen, który po raz pierwszy w historii sięgnął po tytuł. Niepowodzenie na krajowych boiskach ekipa z Monachium może sobie powetować w Lidze Mistrzów, gdzie właśnie dotarła do półfinału. Bayern wygrał 1:0 u siebie z Arsenalem Londyn. Zwycięską bramkę zdobył Joshua Kimmich. To jego drugie trafienie w tym sezonie. Został wybrany piłkarze tego spotkania.

Najwięcej czystych kont w historii

To był ważny mecz dla bramkarza Bayernu. Manuel Neuer przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Nie dał się pokonać piłkarzom angielskiego klubu. Zachował ważne konto. Okazuje się, że na zero z tyłu zagrał po raz 58. To najlepszy wynik w dziejach tych elitarnych rozgrywek. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Iker Casillas (57 czystych kont), a trzecie Gianluigi Buffon (52). Kolejne miejsca zajmują Edvin van der Sar (51) u Petr Cech (49). Źródło danych: konto Bayern Times w mediach społecznościowych.

