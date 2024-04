Wojciech Kowalczyk o odpadnięciu Barcelony z Ligi Mistrzów i decyzji Xaviego. Mocne słowa na temat trenera mistrza Hiszpanii

To przez niego odpadła Barcelona?

W pierwszym spotkaniu Barcelona wygrała 3:2. Wydawało się, że wszystko ma pod kontrolą. Szczególnie, że w rewanżu dość szybko strzeliła gola. Do siatki trafił Raphinha. Jednak potem nawalił Ronald Arajuo, który dostał czerwoną kartką. Barcelona musiała grać w osłabieniu. Trener Xavi z boiska zdjął Lamine'a Yamala. Czy to był dobry ruch? Decyzja jest różnie oceniana. W każdym razie mistrz Hiszpanii stracił w sumie cztery gole i odpadł z Ligi Mistrzów.

Manchester City rozniesie Real Madryt w hicie Ligi Mistrzów? Marcin Żewłakow nie ma wątpliwości, tak typuje były reprezentant Polski

Od razu powinien...

Zachowania trenera Xaviego nie rozumiał także Wojciech Kowalczyk, który przedstawił je w Kanale Sportowym. Powiedział wprost to, co sądzi o jego wyborze. Nie patyczkował się, jego komentarz był surowy w stosunku do Hiszpana. - Tutaj dla mnie Xavi od razu powinien dostać w beret i to tak porządnie - powiedział Kowalczyk w Kanale Sportowym. - Z plaskacza. I tyle. Jeżeli robię zmianę, a mam do wyboru: Raphinha, Lewandowski, Yamal. Nie ściągnę Lewandowskiego, bo jego zawsze będą pilnować. To zostaw tego młodego. Zdaje sobie sprawę, że później to już jest koszmar. Ale co ten Raphinha później zrobił? Powiedzmy sobie szczerze, gdzie on tam był na szybkości? - komentował były napastnik reprezentacji Polski.

Jerzy Dudek przed hitem Ligi Mistrzów. Padły słowa o sercu, rozumie i walcu, Real zaskoczy Manchester City?

QUIZ: Jak dużo wiesz o osiągnięciach Roberta Lewandowskiego? Pytanie 1 z 11 Na początek coś prostego. Ile razy Lewandowski został mistrzem Niemiec? 8 9 10 Dalej

Sonda Czy Robert Lewandowski ponownie wywalczy koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej? Tak Nie Trudno powiedzieć

Robert Lewandowski pewny siebie przed meczem z Walią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.