Manchester City rozniesie Real Madryt w hicie Ligi Mistrzów? Marcin Żewłakow nie ma wątpliwości, tak typuje były reprezentant Polski

Co wymyśli Guardiola?

Manchester City w lidze zmierza po kolejny tytuł. Menedżer Pep Guardiola nie ukrywa ambicji także w Champions League. Celem jest obrona trofeum. Czy to się powiedzie? W pierwszym spotkaniu jego podopieczni nie zawiedli. Strzelili w Madrycie trzy gole, ale wystarczyło to tylko do wywiezienie ze stadionu Santiago Bernabeu remisu 3:3.

Stawia na Manchester

Jak będzie w rewanżu? Czy mistrz Anglii nie da żadnych szans liderowi hiszpańskiej ekstraklasy? Co wymyśli menedżer Pep Guardiola, aby zaskoczyć ponownie obronę Realu Madryt? - Jakoś czuję, że awansuje Manchester City - powiedział Marcin Żewłakow w Kanale Sportowym. - Uważam, że City nie wypuści tego u siebie. Guardiola będzie chciał zranić Real Madryt. Nie przechytrzyć, ale wręcz zranić - tłumaczył były reprezentant Polski w Kanale Sportowym.

Jakub Błaszczykowski szczerze o konflikcie z Robertem Lewandowskim