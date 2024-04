Jerzy Dudek przed hitem Ligi Mistrzów. Padły słowa o sercu, rozumie i walcu, Real zaskoczy Manchester City?

Wielkie emocje w Madrycie

W tym sezonie Manchester City jest na czele Premier League i zmierza po kolejne mistrzostwo Anglii. Czy ponownie zwycięży także w Lidze Mistrzów? W pierwszym spotkaniu 1/4 finału zremisował na wyjeździe z Realem Madryt 3:3. Już na początku gola strzelił Bernardo Silva. Jednak odpowiedź „Królewskich” była błyskawiczna, bo w ciągu dwóch minut zdobyli dwie bramki. Ale angielski klub otrząsnął się i po przerwie potrzebował pięciu minut, aby dwa razy zaskoczyć obronę gospodarzy. Real zdołał na Santiago Bernabeu doprowadzić do remisu za sprawą Federico Valverde. To oznacza, że rewanż zapowiada się na pełen emocji i dramaturgii.

Faworytem mistrz Anglii, ale...

Jakie typy na to spotkanie ma Jerzy Dudek, były bramkarz Realu i reprezentacji Polski. - Manchester jest zdecydowany faworytem tego spotkania - mówi nam Jerzy Dudek, którego spytaliśmy o prognozę. - Jednak w tej fazie nie powinno być ich tak wielu. Mecz Barcelony z Paris Saint Germain pokazał, że wszystko się może odwrócić. Mistrz Hiszpanii był w pierwszych minutach meczu w komfortowej sytuacji. Prowadził, ale po czerwonej kartce wszystko się zmieniło. Gdy teraz mówimy, że Manchester City będzie zdecydowanym faworytem, to trzeba jednak pamiętać o tym, że Real ma tyle jakości w składzie, że może losy spotkania odwrócić na swoją korzyść - ocenia.

Angielski walec jak się rozpędzi to...

Legendarny bramkarz będzie kibicował Realowi. Podkreśla wielką klasę piłkarzy z Madrytu. Jednak zwrócił uwagę również na jeden z elementów w grze hiszpańskiej drużyny, który być może będzie miał wpływ na przebieg rewanżu. - Zawsze martwi mnie gra obronna Realu - przyznał Dudek. - Linia defensywna nie jest w optymalnym składzie. W konfrontacji z tak silnym zespołem, jakim jest mistrz Anglii, to będzie decydująca sprawa, żeby utrzymać grę obronną w szykach i nie dać się pokonać. Wiadomo, że Real jest mocny w kontratakach. Poza tym ma bardzo silnych zawodników ofensywnych, którzy bez problemu potrafią strzelić jednego czy dwa gole na wyjeździe. Jednak w konfrontacji z tak wymagającym rywalem to może być za mało. Manchester jak się rozpędza, to idzie jak walec. Oczywiście sercem jestem za Realem. Chciałbym, że tak powiem romantycznie, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Jednak rozum mówi: Manchester City - zdradza nam były bramkarz reprezentacji Polski.

