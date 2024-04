Warszawa ma Ligę Mistrzów! Pewne zwycięstwo siatkarzy ze stolicy w ważnym meczu

Wzruszające pożegnanie Fabiana Drzyzgi. Gwiazdor powiedział to wprost do kibiców, łzy napłynęły nam do oczu

To był mecz drużyn, które nie awansowały co prawda do finału PlusLigi, ale w tym sezonie wywalczyły europejskie puchary – Projekt Puchar Challenge, a Resovia Puchar CEV. Stawką był nie tylko brąz, ale coś być może nawet ważniejszego: miejsce w Lidze Mistrzów w sezonie 2024/25. Pierwsze starcie w Rzeszowie nieoczekiwanie łatwo wygrali goście 3:0, choć rzeszowianie mieli swoje szanse, tyle że grali źle w końcówkach. W drugiej konfrontacji 4800 widzów na Torwarze też obserwowało podobne obrazki w dwóch pierwszych setach, kończonych na przewagi.

Co z tego, że Resovia odrobiła spore straty, czy miała nawet piłki setowe, skoro ostatnie słowo należało do Projektu. W ostatnich akcjach drugiej partii kilka nieudanych ataków Klemena Cebulja pozbawiło przyjezdnych szans. A że Słoweniec nie miał wsparcia w innych graczach ofensywnych, Resovia niewiele mogła ugrać. Kapitalnie działał blok warszawian, lepiej też serwowali i do brązowego medalu brakowało im już tylko jednego zwycięskiego seta.

W nim od początku kilkupunktowa przewaga należała do podopiecznych Piotra Grabana. Pojedyncze zrywy przyjezdnych nie zmieniły przebiegu spotkania. Atak na wagę medalu wykonał środkowy Projektu Taylor Averill. Najlepiej punktującym i MVP meczu został atakujący Bartłomiej Bołądź (18 pkt).

Trener Graban, który prowadzi drużynę Projektu niespełna dwa lata i zdecydowanie odmienił jej nijakie oblicze, osiągnął z nią w jednym sezonie Puchar Challenge i trzecie miejsce w wymagającej PlusLidze. W kolejnych rozgrywkach warszawska ekipa wróci też do Ligi Mistrzów. Resovii pozostanie obrona tytułu w Pucharze CEV.

Znamy już prawie całą kolejność drużyn w rozgrywkach PlusLigi sezonu 2023/24. Do rozwiązania pozostała ostatnia, ale najważniejsza zagadka: kto zostanie mistrzem Polski. Przekonamy się o tym w Jastrzębiu – albo w sobotę 27 kwietnia, albo dzień później. Jastrzębski Węgiel prowadzi 1–0 z Aluronem Zawiercie w serii finałowej rozgrywanej do dwóch zwycięstw i potrzebuje jednej wygranej do pełni szczęścia i obrony tytułu.

PlusLiga 2023/24 – ostateczna kolejność