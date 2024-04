i Autor: Art Service/Super Express Lukas Podolski

Niemcy na to liczą

Gruchnęły piekielnie ważne wieści o Lukasie Podolskim! Po tym wielu pogrąży się w rozpaczy. Niemcy bardzo na to liczą

Waldemar Kowalski 7:47

Od kiedy Lukas Podolski pojawił się w Górniku Zabrze, mistrz świata z 2014 roku ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w klubie i całym Zabrzu. Były reprezentant Niemiec odgrywa w klubie ogromną rolę, jednak nasi zachodni sąsiedzi mają nadzieję, że to niebawem się skończy. Jak donosi bowiem "Bild", Podolski jest jednym z kandydatów do przejęcie rządów w ekipie FC Koeln, która błyskawicznie potrzebuje radykalnych zmian. Kibice drużyny z Kolonii liczą, że stery przejdzie właśnie zasłużony dla klubu Podolski.