City – Real relacja NA ŻYWO: Obrońcy tytułu kontra rekordziści! Przedwczesny finał LM [WYNIK, SKŁADY]

Manchester City - Real Madryt -:- (-:-) (3:3 w dwumeczu)

Bramki:

Kartki:

City: Ederson - Walker, Dias, Akanji, Gvardiol - Rodri, De Bruyne - Silva, Foden, Grealish - Haaland.

Real: Łunin - Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr.

Spotkanie Manchesteru City z Realem Madryt już na etapie ćwierćfinału to prawdziwy cios dla kibiców tych drużyn. Z pewnością jest to zestawienie, które mogłoby pojawić się w finale – z jednej strony drużyna, która zdobyła rekordowe 14 Pucharów Europy i jedyna, która potrafiła obronić tytuł w Lidze Mistrzów (i to dwa razy z rzędu!), z drugiej zaś zespół, który od lat buduje skład za wielkie miliony by podbić Europę i któremu udało się to w poprzednim sezonie. I jak na „przedwczesny finał” przystało, mieliśmy w pierwszym meczu wiele emocji!

W pierwszym starciu Manchester City wyszedł na prowadzenie już w 2. minucie, ale w 12. i 14. stracił dwie bramki i to Real miał przewagę! W drugiej części spotkania znów byliśmy świadkami dwóch szybkich goli – w 66. i 71. minucie do siatki „Królewskich” trafiali piłkarze drużyny przyjezdnej. Real ostatecznie zdołał jednak trafić na remis w 79. minucie i obie drużyny wchodzą w rewanż z czystą kartą – jak pamiętamy, nie ma już przewagi goli strzelonych na wyjeździe.