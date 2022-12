Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Koniec udziału reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w Katarze sprawił, że piłkarze prowadzeni przez selekcjonera Czesława Michniewicza postanowili wykorzystać chwilę i wybrać się na krótkie wakacje. Po tym, jak Biało-czerwoni odpadli w 1/8 finału, część kadry wróciła do kraju razem ze sztabem szkoleniowym, jednak niektórzy zawodnicy od razu postanowili wykorzystać trwającą wciąż przerwę od rozgrywek ligowych i wybrać się na odpoczynek, m.in. jak Arkadiusz Milik, który szaleje z ukochaną wśród fal. Teraz zdjęciem z wakacji pochwaliła się Dominika Grosicka.

Żona Kamila Grosickiego pochwaliła się zdjęciem z wakacji! Tropikalne słońce i żar z nieba w środku grudnia

Kamil Grosicki bez dwóch zdań zalicza się do grona najmniej krytykowanych zawodników reprezentacji Polski na mundialu, bowiem jego wejście na boisko na końcówkę meczu z Francją spodobało się wielu fanom i to po jego akcji, Biało-czerwoni mieli rzut karny, który wykorzystał Robert Lewandowski. Po zakończeniu mistrzostw, w spokoju mógł wybrać się na wakacje z rodziną - najpewniej, bo na zdjęciu Dominiki Grosickiej próżno go szukać.

Tak żona Kamila Grosickiego bawi się po mundialu w Katarze! Tropikalne słońce i odsłonięte ciało. Pokazała zdjęcie z wakacji

Małżonka skrzydłowego reprezentacji Polski i Pogoni Szczecin pochwaliła się na Instagramie zdjęciem, na którym pozuje w fioletowym bikini, okryta zwiewną narzutą. Piękne słońce i piasek mogą jedynie wywołać zazdrość u tych, którzy oglądając zdjęcie w Polsce, mogą jedynie ujrzeć za oknem nieciekawą, zimową aurę i chłód.

