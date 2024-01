Miażdżące słowa w kierunku Lewandowskiego, cięzko uwierzyć. mocny atak legendy, aż bolą zęby!

Robert Lewandowski ma bardzo zły czas w barwach Barcelony. Napastnik reprezentacji Polski ma duży problem z celnością i coraz częściej nie końcy spotkań Barcy, bedąc zmieniany przez graczy z ławki rezerwowych. Jak uważa legendarny włoski szkoleniowiec - Fabio Capello, Polak jest głównym problemem Barcy. Te słowa aż bolą!

Robert Lewandowski mocno skrytykowany. Legendarny trener powiedział to wprost

Capello przyznał w rozmowie z Marcą, że Lewandowski w tym sezonie zawodzi i nie jest piłkarzem sprzed roku. Jak mówi były trener reprezentacji Anglii i Realu Madryt, Polak jest obecnie problemem klubu ze stolicy Katalonii. Za wzór środkowego napastnika Włoch uważa napastnika Manchesteru City - Erlinga Haalanda.

- Nie, to zawsze się zdarza. Lewandowski trochę mu zawodzi. Nie jest już taki sam, jak w zeszłym sezonie. To jest ważne (...) Mało jest środkowych napastników. Haaland jest młody i z każdym rokiem jest coraz lepszy. Lewandowski obecnie nie gra na poziomie, z jakiego go znamy. To jest problem Barcelony - mówi Capello.