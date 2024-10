i Autor: DAISUKE Nakashima / Newspix.pl

Ale pomysł!

Pieski ze schroniska wyprowadziły piłkarzy z Barcelony. Jest efekt pięknej akcji hiszpańskiego klubu

Przeciętny kibic mógłby pomyśleć, że mecz Espanyolu Barcelona z RCD Mallorca nie może go zaciekawić, a jednak! Przed ostatnim meczem klub ze stolicy Katalonii przeprowadził piękną akcję. Piłkarzy z Barcelony na boisko wyprowadziły pieski z lokalnego schroniska. Wszystko w celu zachęcenia kibiców do adopcji, co szybko przyniosło efekt!