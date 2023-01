Adwokat Lewandowskiego nie patyczkował się z byłym agentem piłkarza. Mocna reakcja na słowa Kucharskiego, zdradził termin rozprawy

Od kilku lat relacje Lewandowskiego i Kucharskiego są chłodne, a punktem kulminacyjnym w ich pogorszeniu miał być szantaż przy zakończeniu współpracy. Były agent kapitana reprezentacji Polski miał grozić mu ujawnieniem informacji o "oszustwach podatkowych", a za milczenie oczekiwał 20 milionów euro. "Lewy" miał nagrać rozmowy, w których był szantażowany i skierował sprawę do sądu. Ta ciągnęła się miesiącami, jednak na początku 2023 r. nabrała tempa. W styczniu sąd wydał postanowienie kierujące do rozpoczęcia mediacji i wydawało się, że możliwa jest ugoda. Po ostatnim wpisie Kucharskiego i reakcji adwokata gwiazdora FC Barcelony trudno w to jednak uwierzyć.

Adwokat Lewandowskiego nie patyczkował się z Cezarym Kucharskim. Zdradził termin rozprawy

"Nie ma intrygi doskonałej… Nawet jak się ją zaplanuje, zatrudni armię ludzi… Usłużnych prokuratorów, media, które mogą zmanipulować opinię publiczną itd. nadejdzie taki dzień, że Lewandowski będzie się tłumaczył ze 'studia nagrań'" - napisał były menedżer 34-latka na Twitterze. Po raz kolejny stwierdził, że nagrania rozmów, będące dowodem w sprawie, zostały zmanipulowane i dołączył do swojego wpisu zrzut ekranu z opinii biegłego. Nie trzeba było czekać długo na reakcję drugiej strony.

- [Cezary Kucharski - red.] po raz kolejny publikuje fragmenty opinii przygotowanej na jego zlecenie, próbując wytworzyć wrażenie, że pojawiają się jakieś nowe informacje na poparcie jego jedynej linii obrony. Fakt jest jednak taki, że to wciąż ten sam dokument, a Prokuratura zleciła trzy niezależne ekspertyzy potwierdzające autentyczność nagrań oraz brak jakiejkolwiek ingerencji w nie, co przedstawiła w akcie oskarżenia. Sprawę rozstrzygnie sąd, a pierwsza rozprawa odbędzie się w najbliższy czwartek, stąd zrozumiała nerwowość Pana Kucharskiego. Ja jestem spokojny, bo wiem, że nagrania są autentyczne, a dowody niezbite - powiedział prof. Tomasz Siemiątkowski w rozmowie z "Interią". Tym samym wiadomo już, że 2 lutego dojdzie do rozprawy, a zdaniem adwokata Lewandowski nie ma żadnych powodów do obaw.

