i Autor: Cyfrasport Piotr Zieliński

Co za początek!

Ależ otwarcie meczu z Chorwacją! Piotr Zieliński daje prowadzenie Polakom, asysta Urbańskiego palce lizać

Reprezentacja Polski zaczęła mecz z Chorwacją od mocnego uderzenia. Fani mogli martwić się o to, jak będzie wyglądała formacja ofensywna naszego zespołu, ponieważ tuż przed meczem ze składu wypadł Robert Lewandowski. Pierwsze minuty były jednak naprawdę udane, Polacy utrzymywali się przy piłce, aż w końcu rozegrali bardzo dobry atak. Kacper Urbański dostał piłkę na lewej stronie, ograł rywala, zagrał prostopadłą piłkę do Zielińskiego, który opanował ją bardzo dobrze i z kilku metrów oddał strzał. Piłka jeszcze odbiła się od jednego z rywali i wpadła do siatki dając prowadzenie Polakom już w 5. minucie. Gola zobaczyć w wideo poniżej.