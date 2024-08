Anna Lewandowska z samego rana pokazała zdjęcie z urodzinowym Robertem Lewandowskim i się zaczęło. Lawina komentarzy

36. urodziny Roberta Lewandowskiego

21 sierpnia to wyjątkowy dzień w życiu Roberta Lewandowskiego. To tego dnia przyszedł na świat w 1988 roku, a reszta jest historią. W ciągu 36 lat został najlepszym polskim piłkarzem w historii, a także jednym z najlepszych na świecie. W wieku 36 lat wciąż gra na najwyższym poziomie w FC Barcelonie i reprezentacji Polski. Wielu innych piłkarzy na tym etapie jest już po karierze albo zbliża się do jej końca. Lewandowski obchodzi 36. urodziny w Barcelonie, przygotowując się do sobotniego meczu ligowego z Athletikiem Bilbao. Nawet w tak ważnym dniu z pewnością nie ominie treningu i wstał z samego rana, a niewiele później publiczne życzenia złożyła mu żona Anna.

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z Robertem i się zaczęło

"Wszystkiego najlepszego! Kocham cię!" - napisała Lewandowska po angielsku chwilę po 10 rano, oznaczając profil męża. Załączyła też emotikon serca i wspólne zdjęcie pochodzące najprawdopodobniej z romantycznej kolacji. Wskazuje na to elegancki strój i sceneria, a także świetne humory małżonków. Post 35-latki błyskawicznie zebrał masę polubień i komentarzy, w których posypały się życzenia fanów dla urodzinowego Lewandowskiego.

"Wszystkiego Najlepszego dla męża! 100 lat" - pisali jedni, inni zwracali się bezpośrednio do solenizanta. "Wszystkiego najlepszego Robert! Odnoś sukcesy i bądź szczęśliwy" - czytamy. Nie brakowało też życzeń od zagranicznych fanów w języku angielskim, hiszpańskim i katalońskim. Lewandowski już z rana otrzymał też publiczne życzenia od swojego klubu - FC Barcelony. Z pewnością może liczyć też na coś specjalnego podczas środowego treningu "Dumy Katalonii" w kompleksie Ciutat Esportiva pod wodzą Hansiego Flicka.