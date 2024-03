Arkadiusz Milik przydałby się w kadrze na baraże? Były kadrowicz tak postrzega gwiazdę Juventusu Turyn

To on zapewni Walii sukces w barażach? Selekcjoner wierzy w tego piłkarza, mówi o charyzmie i doświadczeniu

Wycisnął maksimum z kariery

Trener Michał Probierz po raz kolejny nie znalazł miejsca dla Milika. Ponownie postawił na innych zawodników w ataku. - Arek gra w dużym klubie, poprzednio też reprezentował wielkie marki - napisał Kamil Kosowski w felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego". - Moim zdaniem wycisnął maksimum ze swojej kariery. Kilka razy życie rzuciło mu kłody pod nogi, musiał zmagać się z bardzo poważnymi kontuzjami, ale potrafił wrócić - przypomniał.

Kamil Kosowski o barażu z Estonią. Były kadrowicz kreśli taki scenariusz, padły słowa o drugiej szansie i spokojnej głowie

Jest nadal w kręgu zainteresowań Probierza?

Czy Milik na dobre wypadł z notesu selekcjonera, czy to jednak tylko chwilowa rozłąka? - Taka jest jednak kolej rzeczy, że w reprezentacji muszą pojawiać się nowi piłkarze - wyznał Kosowski na łamach "Przeglądu Sportowego". - Jestem pewny, że Arek jest nadal w kręgu zainteresowań selekcjonera. Nie wiem jednak, czy będzie nadal grał w kadrze. Jeśli nie, to zasługuje na gorące, wielkie pożegnanie. Bez względu na to, co ludzie o nim mówią i będą mówić - stwierdziły były pomocnik drużyny narodowej.

Wojciech Szczęsny zatrzyma Cesarza Estonii? Kiedyś miał z tym problem, padł w ostatnim momencie [WIDEO]

