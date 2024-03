Aż żal patrzeć na to, co wyciągnięto Jakubowi Błaszczykowskiemu. Ból wciąż jest ogromny. Tego już nie da się wymazać

Jan Tomaszewski wypalił do kamery tak, że aż przykro się robi. Kibice posmutnieją w sekundę, brutalne podsumowanie po awansie na Euro 2024.

Emocje podczas finałowego starcia w barażach o Euro 2024 sięgnęły zenitu. A ich kumulacja miała miejsce po godzinie 23, gdy okazało się że sprawa awansu na tegoroczny turniej rozstrzygnie się w rzutach karnych. Polacy i Walijczycy jedenastki wykonywali pewnie i piłka co chwila grzęzła w siatce. Pechowcem okazał się Daniel James. Reprezentant Walii podchodził do piątego karnego swojej drużyny i został wyczuty przez Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz sparował piłkę do boku i wówczas stało się jasne, że biało-czerwoni po raz piąty z rzędu zagrają na mistrzostwach Europy.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Fatalna statystyka dla Błaszczykowskiego. Wciąż boli

Dla reprezentacji Polski była to trzecia seria jedenastek w XXI wieku, a czwarta w ogóle. Okazuje się, że biało-czerwoni w tym elemencie radzą sobie naprawdę nieźle, bo tylko raz musieli uznać wyższość rywala. Miało to miejsce podczas mistrzostw Europy w 2016 roku i pamiętnego meczu w ćwierćfinale z Portugalią. Do dziś polscy kibice nie mogą sobie wybaczyć, że nie udało się ograć rywali.

Wówczas jedyną jedenastkę zmarnował Jakub Błaszczykowski. I był to jedyny rzut karny zmarnowany przez Polaków w historii. Statystyka jest o tyle bolesna, że na Euro 2016 finał imprezy był na wyciągnięcie ręki, bo po przejściu Portugalii mierzylibyśmy się w półfinale z bardzo osłabioną Walią. Ten karny to nadal czarne wspomnienie dla polskich fanów.