Boniek ocenił reprezentację Polski! Jasne słowa o debiucie Probierza, nie zamierzał się hamować

Zbigniew Boniek zabrał głos w sprawie meczu Polski z Wyspami Owczymi. W rozmowie z "WP. SportoweFakty", były szef PZPN powiedział jasno, co sądzi o drużynie prowadzonej przez Michała Probierza i jakie wrażenie na nim zrobiła. Te słowa nie pozostawiają nawet najmniejszej wątpliwości.

Zbigniew Boniek szczerze o kadrze Probierza. Nie hamował się

Boniek w rozmowie z "WP. SportoweFakty" powiedział jasno, że jego zdaniem, drużyna narodowa pod kierownictwem Probierza może napawać dość dużym optymizmem.

- Dawno nie byłem po meczu reprezentacji Polski w tak dobrym humorze. Nie wynika to tylko z tego, że my wygraliśmy, a Czesi przegrali z Albanią. Jeśli ktoś szuka i zna wszystkich piłkarzy, okazuje się, że zmartwienia, że rzekomo mamy dwóch, trzech piłkarzy, a reszta się do niczego nie nadaje, są bezpodstawne. Powiało świeżością i młodością. Graliśmy inną piłkę niż we wcześniejszych meczach - komentuje w rozmowie z WP SportoweFakty były prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Boniek zaznacza również, że nie ma co jednak popadać w dość dużą euforię, bo rywalem Polaków były Wyspy Owcze, ale mimo wszystko ceni decyzję selekcjonera względem tego, aby postawić na nowych piłkarzy.

- Ale nie ma co popadać w euforię, bo graliśmy przeciwko Wyspom Owczym, lecz są rzeczy, z których należy się cieszyć, oraz piłkarze, którzy nie byli znani, a mogą poważnie zaistnieć w polskiej piłce - mówi Boniek.