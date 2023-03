Boniek szczerze o braku Krychowiaka w kadrze. Powiedział, co o tym sądzi, jasne stanowisko!

Zbigniew Boniek postanowił odnieść się do braku Grzegorza Krychowiaka w reprezentacji Polski. Mimo że piłkarz występujący w Arabii Saudyjskiej wzbudzał ostatnimi czasy dość skrajne emocje wśród fanów reprezentacji Polski, to zacżęły pojawiać sie głosy, że jego potencjalny brak w drużynie na mecze przeciwko Czechom i Albanii odbił się na słabszej dyspozycji drużyny. Sam Boniek w rozmowie PAP powiedział, czy brakuje mu Krychowiaka. Padły jasne słowa.

Zbigniew Boniek szczerze o braku Krychowiaka. Padły jasne słowa

Jak przyznał Boniek, nie jest on przekonany, czy w drużynie brakowało mu Krychowiaka i o ile sam lubi takiego piłkarza, o tyle selekcją zajmuje się Fernando Santos i to on ma wybrać piłkarzy, którzy będą najlepiej realizować jego myśl taktyczną.

- Nie wiem, czy Krychowiaka brakowało. Jeżeli trener chce grać szybką piłkę, opartą na pewnych zasadach, czyli szybkiej wymianie podań w środku pola, dynamice, to podjął taką decyzję. Pamiętajmy, że u nas zawsze najlepsi są ci piłkarze, którzy akurat nie grają (...) To jest wybór Santosa. Prywatnie każdego może być szkoda, Grzegorz to jest fajny, porządny chłopak. Trener uznał, że chce spróbować w środku pola młodszych piłkarzy. Ale powiedział też, że nikogo na razie nie skreśla i to nie są definitywne decyzje. Przed pierwszym meczem też nie stawiał na Bartosza Salamona, tymczasem w starciu z Albanią na pewno był pozytywnie zaskoczony jego postawą - powiedział Boniek w rozmowie z PAP.