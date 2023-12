Były reprezentant Polski brutalnie o Probierzu. Mocne słowa, lista potężnych zarzutów, zero litości!

To trio zachwyca w Turcji! Polskie strzelby wystrzeliły aż miło. Co na to selekcjoner reprezentacji Polski?

Michał Probierz otrzymał słowa ostrej krytyki. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski został podsumowany przez Ryszarda Komornickiego, który przedstawił swoje zarzuty w rozmowie ze "Sportem". Padły wyjątkowo mocne słowa!

Jak stwierdził Komornicki, jego zdaniem Probierz nie jest dobrym materiałem, aby być selekcjonerem. Komornicki ma ku temu swoje powody.

- Mnie nie pasuje na przykład jak trener kadry kopie piłkę z zawodnikami. Posuwać się do czegoś takiego, żeby pokazać nie wiadomo co, to nie powinno mieć miejsca, bo potrzeba trochę dystansu do tego wszystkiego. Nie wywalczył wielkich tytułów w naszej lidze, a pracował przecież w klubach, które miały solidne budżety. Zna się z prezesem Kuleszą z Jagiellonii i pewnie to zdecydowało, że jest teraz w kadrze. To nie jest zdrowe - powiedział Komornicki w rozmowie ze "Sportem".

Zdaniem Komornickiego, Probierz nie przekonuje także w trakcie swoich wypowiedzi dla mediów.

- Jego wypowiedzi przed- i pomeczowych nie umiem słuchać. Trener reprezentacji to musi być elokwentna osoba, musi umieć powiedzieć wszystko w odpowiedni sposób, a tymczasem w jego wykonaniu jest jedno zdanie i pięć wątków. Nie chcę go krytykować, bo trenerem reprezentacji nie będę i nie kandyduję do tej roli, ale brakuje mi w naszej reprezentacji pewnej klasy - stwierdził Komornicki.