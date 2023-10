Były reprezentant Polski nie gryzł się w język. Mocno uderzył w Fernando Santosa, te słowa nie pozostawiają litości

Wystarczyło, że Marina pokazała swojego syna, a fanom opadła szczęka. Potomek Szczęsnego zszokował wszystkich, "co za kozak"

Piotr Świerczewski w mocnych słowach powiedział o kadencji Fernando Santosa na stanowisku trenera reprezentacji Polski. Były piłkarz Olympique Marsylia i kadry udzielił wywiadu "Faktowi", w którym stwierdził jasno, że zatrudnienie Portugalczyka na stanowisku było istną kompromitacją ze strony PZPN. Padły mocne słowa.

Piotr Świerczewski uderza w Santosa. Wskazuje na to, że Probierz lepszy

Zdaniem Świerczewskiego, Michał Probierz jest o wiele lepszym pomysłem na trenera reprezentacji Polski, niż Fernando Santos. Jak mówi były pomocnik, Probierz nie miał jeszcze szansy wypracować sobie systemu w kadrze, ale i tak jest lepszy niż poprzednik.

- Tak się złożyło, że wziął kadrę z marszu, nie miał kiedy potrenować, wprowadzić swoich reguł, poznać i wpłynąć na piłkarzy. Zdecydowanie bardziej nadaje się dla naszej kadry niż Fernando Santos. Zatrudnienie Portugalczyka za tak ogromne pieniądze to kompromitacja polskiej piłki. - zaznacza eks zawodnik.

Jak zaznacza Świerczewski, brak pomysłu Santosa był widoczny nawet w jego powołaniach do kadry i braku znajomości polskich piłkarzy.

- On przecież nawet nie znał zawodników. Sprawiał wrażenie, że nie wiedział kogo i po co powołuje. Na szczęście szybko go pogoniono - powiedział były piłkarz Marsylii.