Były reprezentant Polski uderzył w Lewandowskiego! Zero litości, nie wie, czy powinien być dalej kapitanem!

Debata na temat tego, czy Robert Lewandowski powinien być kapitanem reprezentacji Polski trwa już w mediach od dłuższego czasu. Okazuje się, że zdania względem tego są podzielone nawet wobec byłch kadrowiczów, którzy patrzą z dość dużą niepokoju na to, jak zachowuje się snajper Barcelony. Radosław Majdan zdaje się być przeciwnikiem tego, aby napastnik pozostał w swojej funkcji i powiedział jasno, dlaczego tak sądzi.

Robert Lewandowski nie powinien być kapitanem reprezentacji? Mocne słowa Majdana

Radosław Majdan w rozmowie z serwisem "plotek.pl" powiedział jasno, że jego zdaniem Lewandowski nie do końca nadaje się do roli kapitana kadry.

- Mam wrażenie, że Robert (Lewandowski - przyp. red.) jest introwertykiem. Z jednej strony charakter i osobowość Roberta spowodowała, że jest tam, gdzie jest. W pewnym momencie był jednym z najlepszych napastników świata. (...) Myślę, że czasami to jest sprzeczne z byciem kapitanem, jak jesteś introwertyczny, jesteś zainteresowany tak naprawdę sobą, swoją karierą (...) Robert był bardzo mocno sfokusowany na wszystko, co wiąże się z byciem zawodowym sportowcem, ale nie wiem, czy w jego głowie starczyło czasu na to, żeby zaopiekować się jeszcze innymi. (...) Kapitan musi mieć takie podejście ojcowskie, czasami to musi być starszy brat. Musisz mieć cierpliwość, żeby rozmawiać ze swoimi kolegami. Nie wiem, czy Robert tę cierpliwość miał -

Sam Majdan bardzo negatywnie mówi też o słynnym wywiadzie Lewandowskiego, w którym to kapitan kadry zarzucił kolegom, że nie mają osobowości.

- To był bardzo poważny zarzut do swoich kolegów. Jeżeli kapitan mówi, że w zespole brakuje charyzmy, odpowiedzialności za wynik, osobowości, to boli. Jeżeli ja bym był na ich miejscu, to poczułbym się urażony - podsumował Majdan dla plotek.pl.