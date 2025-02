Cezary Kucharski brutalnie podsumował polską młodzież. Dał przykład Lewandowskiego

Cezary Kucharski przez wiele lat był menedżerem Roberta Lewandowskiego. To on załatwiał transfery ze Znicza Pruszków do Lecha Poznań, z Lecha Poznań do Borussii Dortmund i z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium. Kiedy Lewandowski grał w Bayernie, relacje obu panów znacznie się popsuły, aż obaj trafili przed sąd. Byli współpracownicy procesują się do dzisiaj.

Cezary Kucharski o polskiej piłkarskiej młodzieży

Nie da się jednak ukryć, że Kucharski bardzo pomógł Lewandowskiemu. Oczywiście, bez talentu i umiejętności piłkarza nic by nie zdziałał, ale przyznać trzeba, że Kucharski doskonale zaplanował i poprowadził karierę Lewandowskiego. Dziś kibice chcieliby, żeby znalazł się piłkarz, który pójdzie podobną drogą, co gwiazdor FC Barcelona. Jednak Kucharski ma co do tego duże wątpliwości.

Była to reakcja na sytuację Filipa Rejczyka. Utalentowany piłkarz, były zawodnik Legii Warszawa, nie chciał pójść na wypożyczenie ze Śląska Wrocław do 1. ligi, więc trafił do trzecioligowych rezerw. A przecież w wieku 19 lat najważniejsze jest, żeby piłkarz po prostu jak najwięcej grał...

Cezary Kucharski: Robert Lewandowski nie wierzy w sukces tej reprezentacji

- Lewandowski w wieku Rejczyka grał sezon w 2 lidze,następnie sezon w 1 lidze a później trafił do Ekstraklasy. Młodzi piłkarze powinni mądrze zarządzać swoimi karierami i przede wszystkim myśleć o regularnym graniu a nie pieniądzach. 1 liga to lepsza niż 3 liga… - podsumował w mediach społecznościowych Cezary Kucharski.