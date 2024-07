Cezary Kucharski jedzie bez litości po Robercie Lewandowskim, poszło o aferę dyplomową. Nazywa go tchórzem!

Cezary Kucharski postanowił wrócić do sprawy Roberta Lewandowskiego. Nie tak dawno w mediach pojawiły się informacje, które sugerowały że zawodnik reprezentacji Polski mógł pozyskać swoje wykształcenie w sposób daleki od normalnej drogi. Były menadżer piłkarza wypowiadał się już w tej sprawie, sugerując, że do czegoś takiego mogło rzeczywiście dojść. Teraz jednak zrobiło się jeszcze ostrzej, gdyż Kucharski nazwał piłkarza "tchórzem".

Cezary Kucharski uderza w Roberta Lewandowskiego. Mocne słowa w sprawie afery dyplomowej

Jak mówi Kucharski, jego zdaniem Lewandowski unika wypowiadania się w sprawie afery, gdyż chciałby, aby opinia publiczna o tym zapomniała.

- Jego reakcja, a raczej brak reakcji, utwierdza mnie w pewnym przekonaniu. Lewandowski, którego ja znam, jest tchórzem. On nie zajął stanowiska w tej sprawie, wykręca się. Chce, żeby opinia publiczna o tym zapomniała, by nie było żadnego jego zdania. On nie wie tak naprawdę co teraz powiedzieć, bo nie wie, jak potoczy się śledztwo. Gdyby powiedział teraz prawdę, to przyznałby się do własnej kompromitacji - mówi Cezary Kucharski.

Jak mówi Kucharski, Lewandowski mógł skorzystać z opcji skorzystania z kupna wykształcenia i podał nawet potencjalne motywy zachowania piłkarza.

- Moja hipoteza jest taka, że ktoś mu to zaproponował za darmo lub za małe pieniądze. On to zrobił po pierwsze z próżności, bo chciał się popisywać na tle innych piłkarzy, a po drugie z lenistwa. Nie chciało mu się edukować we właściwy sposób. Jak go znam, to zakładałbym, że właśnie dlatego to wszystko - mówił Cezary Kucharski w rozmowie z portalem ujawniamy.com.