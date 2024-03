Cezary Kulesza na gorąco po sukcesie kadry. Zwrócił się do Michała Probierza. Nie zapomniał przekazać tych słów kibicom

Tak Szczęsny obronił decydującego karnego! Te wideo przejdzie do historii polskiej piłki

Nie był to porywający mecz, ale nikt o tym nie będzie pamiętał. Bohaterem w konkursie rzutów karnych był Wojciech Szczęsny, który w piątej serii obronił decydującą jedenastkę. To trzeci rzut karny obroniony przez niego w reprezentacji Polski. Poprzednie dwa złapał podczas mistrzostw świata. Awans na EURO podsumował prezes PZPN w mediach społecznościowych. - Mecze barażowe rządzą się swoimi prawami - napisał Cezary Kulesza. - Dziś liczył się tylko wynik, który idzie w świat i daje nam prawo do gry w finałach Mistrzostw Europy. Wyrazy uznania dla selekcjonera Michała Probierza i całego sztabu. Pragnę pogratulować i podziękować naszym piłkarzom za ich walkę, która pozwoliła wydrzeć ten awans na niezwykle wymagającym terenie - dodał.

Prezes PZPN podziękował również kibicom reprezentacji Polski. - Poprzedni rok był trudny, ale wiem, że rok 2024 będzie czasem pozytywnych zmian i nowego otwarcia - zaznaczył Kulesza. - Chciałbym przy tej okazji podziękować również kibicom, dziennikarzom oraz całemu piłkarskiemu środowisku. Pierwsza drużyna mogła liczyć na Wasze wsparcie i kredyt zaufania przed meczami barażowymi. To również dzięki Wam w czerwcu zagramy tam, gdzie nasze miejsce, czyli w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. Panowie, dziękujemy za te emocje! Rozpoczynamy misję Niemcy 2024! - podkreślił sternik polskiej piłki.

Mecze barażowe rządzą się swoimi prawami. Dziś liczył się tylko wynik, który idzie w świat i daje nam prawo do gry w finałach Mistrzostw Europy. Wyrazy uznania dla selekcjonera Michała Probierza i całego sztabu. Pragnę pogratulować i podziękować naszym piłkarzom za ich walkę,…— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) March 26, 2024

