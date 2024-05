Czarne chmury nad Maciejem Rybusem! Co za doniesienia z Rosji, nie wygląda to dla niego dobrze!

Michał Probierz nie ma wątpliwości w sprawie swojej przyszłości! To zrobi, jak wyrzucą go z reprezentacji, jest jasna deklaracja!

Maciej Rybus przyciągnął ostatnimi czasy uwagę fanów polskiej piłki nożnej. Były piłkarz warszawskiej Legii, reprezentujący barwy Rubina Kazań wziął udział w rosyjskim Dniu Zwycięstwa i oddał hołd poległym żołnierzom Armii Czerwonej. Mimo brania udziału w hołdach w Rosji, nie można powiedzieć, by piłkarz mógł tam liczyć na łatwe traktowanie. Okazuje się bowiem, że jego obecny pracodawca nie zdecydował jeszcze o tym, aby przedłużyć kontrakt z piłkarzem, mimo że ten wyraził wielką chęć, aby pozostać w Rosji. Słowa agenta piłkarza nie pozostawiają złudzeń w sprawie tego, co dzieje się w okół piłkarza.

Maciej Rybus zmaga się z problemami w Rosji. Powiedział wprost o sytuacji Polaka

Rybus nie tak dawno zgłaszał, że bardzo chciałby pozostać w klubie z Kazania.

- Nie jestem zadowolony z tego sezonu, bo przez większość rozgrywek leczyłem kontuzję. Szkoda, bo nie tak to miało wyglądać. Dopiero teraz wróciłem do gry, ale czeka mnie jeszcze sporo pracy, bo czuję, że nie jestem w najwyższej formie (...) Chciałbym zostać w Rubinie, ale nie wiem, co mnie czeka. Klub nie podjął jeszcze żadnej decyzji, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Na razie to tyle, co mogę powiedzieć - mówił były reprezentant Polski.

Teraz rosyjski agent Rybusa donosi, że jego sytuacja w Rubinie jest bardzo niepewna, a piłkarz nie oytrzymał oferty przedłużenia umowy.

- Kluby dzwonią i pytają o Macieja, ale nikt nie podał jeszcze żadnych konkretów. Każdy chce poczekać do końca sezonu i dopiero wtedy podejmowane będą decyzje. Jesteśmy otwarci na propozycje, ale na razie trudno wróżyć, co się wydarzy. Na razie wygląda to tak, że kluby dzwonią i pytają, czy Rybus podpisał nowy kontrakt z Rubinem. Na razie tylko tyle - mówi Roman Oreszczuk, który jest jedną z osób odpowiedzialnych za karierę Rybusa w Rosji.