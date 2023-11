Duże problemy reprezentantów Polski! Ich mecz został przerwany, wielka nawałnica

Co za wyczyn kadrowicza

Reprezentacja Polski do lat 17 rozpoczęła swoje zmagania w piłkarskich mistrzostwach świata. W trakcie starcia grupowego z Japonią doszło do niebywałych scen. Spotkanie zostało przerwane przez wielkie opady deszczu, które całkowicie storpedowały rozgrywki. Nie wygląda to dobrze!

Reprezentacja Polski nie dokończyła meczu. Ogromny deszcz przerwał rozgrywki

W trakcie starcia Polaków z Japończykami to drużyna z Azji była faworytem spotkania. Mimo to, "Biało-Czerwonym" udało się rozgrywać niezły mecz, w którym to udało się remisować. Niestety, spotkanie nie zostało dokończone przez zmasowane opady deszczu, które wymusiły zakończenie meczu o 68. minucie meczu.

- Ze względu na bardzo intensywne opady deszczu sędzia zdecydował się na przerwanie spotkania. Zawodnicy schodzą do szatni. Będziemy czekać na poprawę warunków i wznowienie gry. - napisał portal Łączy Nas Piłka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ostatecznie mecz został wznowiony o 11:47 czasu polskiego, a chwilę później Japonia objęła prowadzenie w spotkaniu.