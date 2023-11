Gdy Polacy się kompromitowali, Arkadiusz Milik bawił się w najlepsze. Luksusowy wypoczynek napastnika i jego partnerki, tak wykorzystał brak powołania

zwrócił się do kibiców

Ostatnie tygodnie nie są najlepsze dla Arkadiusza Milika pod względem sportowym. Polak gra coraz mniej w Juventusie i nie znalazł się na liście powołanych przez Michała Probierza na mecze z Czechami oraz Łotwą. Decyzja ta z jednej strony była zaskakująca, bo jak to – nie powoływać napastnika grającego w Juventusie? Ale właśnie słabsza dyspozycja w klubie i wielki zawód, jaki sprawił Milik kibicom w meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią na poprzednim zgrupowaniu, przesądziły o tym, że nie znalazł się on w kadrze na ostatnie mecze w tym roku. Ale 29-latek nie zamierzał tylko odpoczywać w domu i trenować – wykorzystał przerwę reprezentacyjną na wypad razem ze swoją zjawiskową partnerką, Agatą Sieramską, do Dubaju.

Arkadiusz Milik udał się na randkę na wypasie. Co za luksus!

Arkadiusz Milik przez wiele lat związany był z Jessicą Ziółek, ale związek ten nie przetrwał próby czasu. Niedługo później polski napastnik zaczął spotykać się z Agatą Sieramską i wiele wskazuje na to, że para jest szczęśliwa – tak można wnioskować po tym, co oboje publikują w sieci, a nie brakuje tam ich wspólnych zdjęć czy nagrań.

Teraz, wykorzystując chwilę wolnego, Arkadiusz Milik postanowił zabrać swoją partnerkę na randkę do Dubaju! Zarówno na koncie napastnika jak i trenerki fitness na Instagramie pojawiło się po kilka zdjęć ze wspólnie spędzonych chwil, które para skwitowała bardzo krótkimi słowami: „Randka” napisał Milik, „Pasuję do Ciebie” czytamy z kolei pod zdjęciami opublikowanymi przez Agatę Sieramską.