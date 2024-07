Hitowy transfer reprezentanta Polski? Ma pytać o niego wielki gigant, nie możemy uwierzyć!

Cudowne chwile w życiu Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz ogłosił szczęśliwą nowinę, to zdjęcie porusza do łez

Reprezentanci Polski w piłkę nożną zakończyli zmagania na turnieju w Niemczech i mimo, że nie udało im się wyjść z grupy na turnieju, to cały czas dowiadujemy się, że zawodnicy drużyny narodowej są rozchwytywani przez znane europejskie kluby. Tym razem Jakub Kiwior miał dostać zapytanie od giganta europejskiej piłki, który szuka wzmocnień w linii obrony. Czy już niebawem zobaczymy polskiego obrońcę w innych barwach?

Jakub Kiwior na celowniku europejskiego giganta! Transfer już niebawem?

Jak donoszą media, Kiwior może już niebawmem zmienić swoje otoczenie. Wszystko przez to, że Arsenal chce zakontraktowania reprezentanta Włoch, Riccardo Calafioriego. Według informacji, młody Włoch ma być bliski odejścia do Londynu, co jest bardzo nie w smak samemu Kiwiorowi, który w przypadku transferu obrońcy straciłby szansę na grę. W związku z tym otoczenie zawodnika ma się rozglądać za nowym kierunkiem, a teraz wychodzi na to, że Polakiem interesuje się bardzo duży, europejski klub.

Jak donosi dziennikarz Nicolo Schira, usługami Kiwiora ma być zainteresowany Juventus. "Stara Dama" chciałaby wypożyczyć Polaka z Arsenalu i zapewnić sobie prawo do wykupienia go.