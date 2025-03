i Autor: Cyfrasport Reprezentacja Polski, Karol Świderski

nie mają wątpliwości

Holendrzy obejrzeli mecz z Polski z Maltą i nie mają wątpliwości. Tak określili Polaków, zwrócili uwagę na te nazwiska

Reprezentacja Polski pokonała Litwę (1:0) oraz Maltę (2:0) i po dwóch meczach eliminacji mistrzostw świata 2026 ma na koncie komplet sześciu punktów. Fani nie mają jednak powodów do radości, ponieważ na tle słabych rywali Polacy nie zaprezentowali się wcale tak dobrze. Po meczu z Maltą na grę naszej kadry uwagę zwróciły holenderskie media, ponieważ to właśnie Holandia jako ostatnia dołączyła do „polskiej” grupy eliminacyjnej. Ich uwagę zwróciły przede wszystkim dwa nazwiska.