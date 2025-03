Piłkarz Panathinaikosu w poniedziałek otworzył wynik meczu na PGE Narodowym w 27. minucie. Wykorzystał podanie Krzysztofa Piątka wzdłuż bramki i kiks Jamesa Carraghera, stopera gości. Wpakował piłkę do siatki z 5. metrów, a potem – wraz z kilkoma kolegami z drużyny narodowej – pobiegł przed trybunę nacieszyć się trafieniem z kibicami.

𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗟𝗦𝗞𝗜 🇵🇱Karol Świderski wbija piłkę do pustej bramki! 🔴🎥 Oglądaj mecz #POLMLT 👉 https://t.co/MmjDh3vrL2 pic.twitter.com/BCBG8VM7Zh— TVP SPORT (@sport_tvppl) March 24, 2025

Internauci nie zostawili na Karolu Świderskim suchej nitki za to zachowanie

Sposób okazania tej radości wywołał jednak wielkie emocje. Media społecznościowe się „zagotowały”; bardzo wielu ich użytkowników gest piłkarza – dłonie przystawione do uszu – odebrało jako odpowiedź na medialną krytykę, jaka spłynęła na zespół Michała Probierza po meczu z Litwą. „Czy z naszą reprezentacji jest aż tak źle że nasze grajki muszą robić cieszynki po strzeleniu gola Malcie?” albo „Tak ucisza trybuny Karol Świderski w meczu reprezentacji Polski z 168 w rankingu FIFA reprezentacją Malty po strzeleniu pierwszej bramki” – to te najłagodniejsze komentarze internautów. Wiele z nich było dużo bardziej dosadnych, prześmiewczych, złośliwych…

Część użytkowników mediów społecznościowych przypominała jednak, że reprezentant Polski już wcześniej w ten sposób okazywał radość po golach. „Nie szukajmy problemów tam, gdzie ich nie ma” - napisał na przykład inny reprezentant kraju, Paweł Bochniewicz. I zamieścił zdjęcie z celebracji „Świdra” w barwach Charlotte FC.

Tak tylko zostawię. Nie szukajmy problemów tam, gdzie ich nie ma 🫲🏻👦🏼🫱🏻 pic.twitter.com/0TM5PKQM4M— Pawel Bochniewicz (@pbochniewicz5) March 24, 2025

Karol Świderski w końcu wyjaśnił, o co chodziło z „uszami”

Sam autor poniedziałkowego dubletu w końcu też zabrał głos na temat kontrowersyjnej (?) cieszynki. - Dawno już jej nie robiłem. Bodaj przed drugim sezonem w tej drużynie Nathan Byrne (obrońca tego zespołu – dop. aut.) mówił mi: „musisz taką cieszynkę zrobić”. I robiłem ją przez cały sezon w Charlotte. Ale gdy zmieniłem klub, przestałem ją robić. Nigdy wcześniej też nie robiłem jej na kadrze – wyjaśnił Świderski we vlogu przygotowanym przez zespół portalu „Łączy nas piłka”.

Z tego samego źródła dowiadujemy się także, że… to nie „Świder” był autorem pomysłu owej celebracji gola. - To „Modziu” (Jakub Moder – dop. aut.) biegł za mną po bramce i wołał: „Uszy robimy, uszy” – przyznawał napastnik z Aten. A wywołany do tablicy pomocnik Feyenoordu tę wersję potwierdzał. - To było moje marzenie, zawze chciałem z Karolem zrobić „uszy”. I już przy pierwszej bramce powiedziałem mu to: robimy „uszy”. Więc… nie ma w tym żadnego drugiego dna – podkreślał Moder.

- Tak jest bezpieczniej – tłumaczył ze śmiechem Świderski. Nawiązywał w ten sposób do meczu z Turcją tuż przed rozpoczęciem finałów EURO 2024. Też zdobył wówczas gola, ale radość po nim… okupił poważnym urazem, torpedującym jego nadzieje odegrania ważnej roli w turnieju! - Ustalmy, że teraz w kadrze już zawsze będą „uszy” – dodawał „Świder” na koniec. Wypada mu życzyć, by okazji do takiej celebracji miał jak najwięcej!