Karol Świderski kontuzjowany?! Kuriozalna sytuacja. Złe informacje dla Michała Probierza

Nie tak miał wyglądać ostatni sprawdzian przed piłkarskimi mistrzostwami Europy w Niemczech. Podopieczni Michała Probierza toczą bój z Turcją na PGE Narodowym w Warszawie. Spotkanie rozpoczęło się fenomenalnie. W 13. minucie Robert Lewandowski wyłożył piłkę do Karola Świderskiego, który wpakował ją do siatki. Na Stadionie Narodowym rozpoczęło się wielkie świętowanie. Świderski najpierw pojechał na kolanach, a potem wyskoczył z radości.

Niestety, może go to wykluczyć z występu na mistrzostwach Europy. Po wyskoku "Świder" źle spadł na prawą stopę i upadł z wielkim grymasem bólu. Przez chwilę wydawało się, że napastnik będzie mógł kontynuować grę. Po chwili znów upadł i musiał opuścić boisko, na którym zastąpił go Krzysztof Piątek.

Karol Świderski - bilans w reprezentacji

Dla piłkarza Charlotte FC był to 31. występ z orłem na piersi. Karol Świderski strzelił w meczu Polska - Turcja jedenastego gola.

Wyjazd na Euro 2024 miał być jego drugą okazją do gry na wielkiej imprezie. Wcześniej zanotował 45 minut na mistrzostwach świata w Katarze w meczu z Argentyną.