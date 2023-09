i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

Jak dobrze znasz Wojciecha Szczęsnego! Sprawdź się w specjalnym quizie. Tylko dla ekspertów!

Wojciech Szczęsny to jedna z najważniejszych postaci w reprezentacji Polski. Bramkarzem kadry jest już od kilkunastu lat i - jak sam mówi - koniec jego reprezentacyjnej kariery jest coraz bliżej. Oby w meczach z Wyspami Owczymi i Albanią zagrał na "zero z tyłu", a my zapraszamy do quizu. Spróbuj mieć 4/10!