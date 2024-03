Jakub Piotrowski odkryciem w reprezentacji Polski. "Ma coś takiego w sobie, że potrafi zachwycić"

Tak reprezentacja Polski grała z Walią, co za bilans! Dobry prognostyk przed finałem, to musi się udać!

Jest piłkarzem dość nieoczywistym

Piotrowski rozegrał cztery mecze w kadrze. Strzelił gola z Czechami i ostatnio z Estonią w półfinale barażu o awans na EURO. - Najlepsi byli Nicola Zalewski i Jakub Piotrowski, który jest piłkarzem dość nieoczywistym - powiedział Maciej Żurawski w rozmowie z "Super Expressem". - Trener Michał Probierz postawił na niego, wymyślił go, a on się sprawdził. Ale to dopiero jego czwarty występ i nie każdy był świetny. Hurraoptymizm trzeba trochę stonować. Zalewski z Estonią też robił, co chciał, ale pamiętajmy, że to wszystko na tle zespołu o niższym poziomie. Na tle Walii już tak łatwo mu nie będzie - tłumaczył.

Tak reprezentacja Polski grała z Walią, co za bilans! Dobry prognostyk przed finałem, to musi się udać!

Ma coś takiego w sobie, że potrafi zachwycić

W tym sezonie Piotrowski strzelił 17 goli we wszystkich rozgrywkach. Czy powiększy strzelecki w spotkaniu z Walią? - Jak uderzy tak, jak z Estonią, to będę bił mu brawo - zapowiedział Żurawski na naszych łamach. - Ma coś takiego w sobie, że potrafi zachwycić. Niby to defensywny pomocnik, ale ładnie czyta grę, a w odpowiednich momentach włącza się z głębi pola. To duża zaleta - dodał były napastnik reprezentacji Polski.

To będzie gorące lato dla gwiazd reprezentacji Polski. Będą kusić ich milionami euro!

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy reprezantacja wyjdzie z baraży do EURO 2024? Tak Nie