Baraż o awans ngala EURO

Tak reprezentacja Polski grała z Walią, co za bilans! Dobry prognostyk przed finałem, to musi się udać!

Wprawdzie reprezentacja Polski zawaliła kompletnie eliminacje mistrzostw Europy, ale wciąż może zatrzeć wrażenie i naprawić to, co wtedy zostało stracone. 26 marca polska kadra zagra z Walią w finale barażu, którego zwycięzca wywalczy sobie przepustkę do niemieckich finałów. Jaki bilans Polska ma w starciach z Walią? Tak graliśmy z tym rywalem, w Cardiff to musi się udać!