Jan Bednarek może mieć sporą konkurencję. Michał Probierz wyciągnie starego znajomego

Jan Bednarek, wraz z piłkarzami Southampton, miał wspaniały czas na przełomie 2023 i 2024 roku. Serię 25 meczów z rzędu bez porażki (w tym 11 czystych kont) przerwała sensacyjna porażka z Bristol City 1:3. Od tego momentu skomplikowała się walka "Świętych" o bezpośredni awans do Premier League. Ze względu na potknięcia Ipswich, Leeds i Leicesteru City furtka znów się uchyliła, Southampton na ostatniej prostej wróciło do gry o awans. Dziś zespół z południowej Anglii podejmie u siebie Preston North End.

W zupełnie innym położeniu jest Michał Helik, który walczy o utrzymanie na zapleczu angielskiej elity. Jego Huddersfield Town jest obecnie na 22. miejscu, "gwarantującym" spadek do League One (trzeci poziom rozgrywkowy). Były obrońca Cracovii, którego dobrze z czasów wspólnej współpracy Michał Probierz zna, ma pewne miejsce w podstawowym składzie i boją się go... wszyscy obrońcy w Championship. Helik ma już 9 goli w 38 spotkaniach, wygląda to imponująco, zestawiając go nawet z wieloma pomocnikami w Championship. Bednarek w tym sezonie do siatki trafił dwukrotnie, jest to za to wicelider w klasyfikacji podań/wyprowadzania piłki. Obrońca Southampton - przed wtorkowym meczem z Preston - miał 3506 podań. Helik jedynie 1426. Southampton to jednak zespół pilnujący piłki, Huddersfield gra dużo prościej, częściej posyłając długie podania z pominięciem drugiej linii.

Helik potrafi zawładnąć piłką w polu karnym rywala, w klasyfikacji wygranych pojedynków główkowych zajmuje 8. miejsce w całej lidze z 81 wygranymi "główkami". Bednarek w powietrzu walkę o piłkę wygrał dotąd 62 razy. Panowie łeb w łeb idą w statystyce bloków (40 do 37 na korzyść Helika) i popełnionych fauli (32 do 30 dla Helika).

Wiele wskazuje, że Polacy w każdym meczu fazy grupowej Euro (kolejno Holandia, Austria i Francja) będą musieli bronić głęboko. W takim stylu cały sezon gra Helik, trudno się więc dziwić, że wybić z okolic własnej bramki uzbierał już 212, a Bednarek tylko 131.

Jan Bednarek zagrał już 56 spotkań w kadrze. Zaczął od czystego konta w kilkudziesięciu sekundowym debiucie z Kazachstanem, z nim na boisku reprezentacja Polski czyste konto zachowała 18 razy (m.in. w finale baraży o MŚ w Katarze ze Szwecją, z Japonią na MŚ w Rosji i w towarzyskim meczu z Niemcami). Helikowi szansę w kadrze dał Paulo Sousa i w sumie na tym jego przygoda w kadrze się skończyła. Czy jednak na ostatniej prostej drogi do Niemiec upomni się po niego selekcjoner?

