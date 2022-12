Jan Nowicki tak mówił o Grzegorzu Krychowiaku. Zaklął siarczyście, prowadzący aż się przestraszył

Legenda światowego futbolu zgłosiła się do PZPN. Chce zastąpić Michniewicza

Legendarny reprezentant ma swego faworyta do roli selekcjonera Biało-Czerwonych, Czesława Michniewicza już w niej nie widzi. Wskazuje konkretny powód

Reprezentacja Polski na 1/8 finału zakończyła rywalizację na mistrzostwach świata w Katarze. Po raz ostatni z grupy na mundialu Polacy wyszli aż 36 lat temu. Nie był to jednak jedyny godny zapamiętania występ Biało-Czerwonych w ostatnich latach, bowiem w 2016 roku Polska dotarła do ćwierćfinału mistrzostw Europy, gdzie po rzutach karnych przegrała z późniejszym mistrzem Portugalią. To właśnie z tą imprezą wiąże się historia dotycząca Jana Nowickiego, wybitnego polskiego aktora, który zmarł w środę, 7 grudnia. Nowicki w trakcie mistrzostw Europy w 2016 roku występował w studiu na zaproszenie Wirtualnej Polski. W jednym z programów w niezwykle ciekawy sposób wypowiedział się na temat Grzegorza Krychowiaka, przy czym... okrutnie zaklął!

Tak Jak Nowicki określił Krychowiaka. Mocny żart zapadł w pamięć

Dla Krychowiaka 2016 rok był niezwykle udany. Jan Nowicki skupił się jednak na innych aspektach, opisując polskiego piłkarza. – A ja lubię Krychowiaka. (…) Uwielbiam go nie tylko za jego klasę piłkarską, ale też za fryzurę. Główkować tak, żeby się przedziałek nie ruszył, to zupełnie jak u Rysia Sarnata, który tak główkował, żeby broń Boże przedziałek nie został zniszczony – opowiadał w żartach Nowicki.

Po chwili jednak słynny aktor przywalił „z grubej rury”, choć wciąż pozytywnie wypowiadając się o piłkarzu – Jest w nim coś sympatycznego. To fajny gość ten Krychowiak. Nie można się z nim niestety napić, dlatego że sku***el dba o zdrowie i chodzi wcześnie spać – powiedział Jan Nowicki, wywołując konsternację u prowadzącego, który przestraszył się i na głos zastanawiał, czy nie zdejmą zaraz programu z anteny. Jan Nowicki zmarł nad ranem 7 grudnia 2022 roku, miał 83 lata.