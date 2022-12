Lewandowscy po mundialu wypoczywają na prywatnej wyspie! Ceny zawrotne, ale luksus! ZDJĘCIA

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Robert Lewandowski na mundialu furory nie zrobił. Kapitan reprezentacji Polski strzelił co prawda dwa gole, ale był też zmarnowany karny, a po występie Biało-Czerwonych w Katarze przeważają opinie, że można było oczekiwać od niego znacznie więcej. Do tego uczucia niedosytu doszedł niesmak po kolejnych brudach wyciąganych przez media, które donoszą o rzekomych kłótniach o premie za wyjście z grupy i innych dziwnych sytuacjach. Po porażce 1:3 z Francją Lewandowski - tak jak inne gwiazdy naszej reprezentacji - nie wrócił do kraju. "Lewy" od razu zabrał żonę Annę i córki Klarę oraz Laurę na luksusowe wakacje. Lewandowscy ponownie wyskoczyli na Malediwy, na które łatwo i szybko dolecieć z Kataru.

Robert i Anna Lewandowscy wypoczywają na prywatnej wyspie Velaa. Luksusowy pięciogwiazdkowy resort oferuje różnorodne wille i apartamenty, w tym domki z basenem nad samym oceanem. Goście mogą również zamieszkać w romantycznej rezydencji, do której można dotrzeć tylko łodzią. Prywatna willa z jedną sypialnią wznosi się nad laguną, dzięki czemu - jak zachęca hotel - jest idealnym miejscem na miesiąc miodowy lub romantyczny wypad. Goście mogą oczywiście korzystać ze SPA, siłowni i innych luksusów. Jest też pole golfowe, a oferowane atrakcje to m.in. rejs jachtem rejs czy wieczorne nurkowanie. Można też oczywiście uprawiać różne sporty wodne, których Robert Lewandowski jest miłośnikiem. "Tutaj esencja malediwskiej kultury, stylu życia i krajobrazu spotyka się z nieograniczonymi możliwościami, gdzie żadna prośba nie jest zbyt duża, a każdy gość ostatecznie poczuje, że jest to jego prywatna wyspa" - reklamuje się resort. Ceny w tym okresie zaczynają się od 13 tys. złotych za nocleg do nawet 30-40 tys. zł! Poniżej zdjęcia z tego luksusowego kurortu na prywatnej wyspie Vella na Malediwach. Tak wypoczywają Lewandowscy.

