Jan Tomaszewski ocenił debiut Michała Probierza. Jasne słowa! Nie hamował się!

Jan Tomaszewski postanowił ocenić debiut Michała Probierza. Legendarny bramkarz reprezentacji Polski udzielił wypowiedzi "Super Expressowi Sport", w której jasno stwierdził, czy gra pod nowym sternikiem kadry przypadła mu do gustu. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Jan Tomaszewski szczerze o debiucie Probierza. Wszystko powiedział

Jak stwierdził Tomaszewski, sama gra reprezentacji Polski nie podobała mu się zbytnio, ale z wyniku jest dość zadowolony.

- Z gry nie. Natomiast wynik jest rewelacyjny. Bo czy byśmy wygrali 20:0 czy 2:0 są trzy punkty i co jest tutaj najważniejsze - wszystko jest w głowach i w nogach reprezentantów. Jeśli wygramy te 2 mecze, zdobędziemy 6 punktów, to na 100 % awansujemy z drugiego miejsca. Bo trzeba przyznać, że Albańczycy już praktycznie zapewnili sobie niespodziewanie awans. - powiedział Tomaszewski.

Jak przyznał Tomaszewski, duże znaczenie na jakość gry reprezentacji Polski mogły mieć niesprzyjające warunki na Wyspach Owczych.

- My musimy te dwa mecze wygrać. Dlaczego podobał mi się ten mecz, jeśli można powiedzieć nie o samej grze, a o oprawie. Teren bardzo trudny. Proszę mi wierzyć, inaczej się gra na trawie, inaczej na sztucznej murawie. Nasi zawodnicy wszyscy grali na trawie. Tu się przyzwyczaili do tego, a to jest inna specyfika. Dlatego ta gra była, przepraszam, że tak powiem - elektryczna. (...) Sprawa druga, warunki atmosferyczne; deszcz, wiatr - po prostu było to przeciwko naszym zawodnikom. - powiedział Tomaszewski.