Jan Tomaszewski porównał się do Wojciecha Szczęsnego. Powiedział wprost, kto jest lepszy, zero wątpliwości

Jan Tomaszewski wziął udział w specjalnym, świątecznym łaczeniu "Super Expressu". W trakcie spotkania z widzami, były bramkarz reprezentacji Polski został zapytany o to, czy w aspekcie bronienia karnych lepszym bramkarzem był on, a może Wojciech Szczęsny, który wsławil się obroną jedynastki, która dała awans na mistrzostwa Europy. Opinia Tomaszewskiego nie pozostawia cienia wątpliwości! Bardziej podsumować się nie da!

Jan Tomaszewski szczerze o Szczęsnym. Powiedział, który był lepszy

Jak stwierdził Tomaszewski, jego zdaniem lepszym bramkarzem jest Wojciech Szczęsny. Jak przyznaje były bramkarz reprezentacji Polski, technologia w piłce nożnej zmieniła się do tego stopnia, że w dzisiejszych czasach nie chciałby stać na bramce.

- Proszę państwa, nie chciałbym teraz być na bramce. Wojtek, Wojtek, Wojtek! On po prostu wyczuwa i potrafi zbić, wyłapać tą francowatą piłkę. Przepraszam, ze tak powiedziałem. Ja grałem prawdziwymi piłkami. Ona była pięciowartsowa, namoknięta, była cięzka. Jak ja wykopywałem tą piłkę, to było 100 km/h. W tej chwili wykop tej piłki to 130/140 km/h - powiedział Jan Tomaszewski.