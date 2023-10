Jan Tomaszewski szczerze o reprezentacji Polski. Ma specjalne życzenie dla Probierza, powiedział o braku Lewandowskiego

Jan Tomaszewski odniósł się do powołań Michała Probierza na nadchodzące spotkania reprezentacji Polski. Były bramkarz polskiej kadry w rozmowie z "Super Expressem" powiedział jasno, co sądzi o decyzjach Michała Probierza i złożył mu nawet specjalne życzenie. Nie brakowało także komentarza w sprawie braku Roberta Lewandowskiego, który przez kontuzję odpuści spotkania z Mołdawią i z Wyspami Owczymi.

Jan Tomaszewski szczerze o powołaniach Probierza. Ma specjalne życzenia

Jak stwierdził Tomaszewski, nie jest on do końca zwolennikiem powoływania Łukasza Skorupskiego do reprezentacji Polski.

- - Ja na miejscu nowego selekcjonera nie powoływałbym Skorupskiego. Utwierdził mnie w tym przekonaniu Wojtek Szczęsny, który potwierdził wersję Lewandowskiego. Po co to jest?Przecież wiadomo, że Wojtek i tak będzie grał i tak będzie grał. Trener, być może, chce wyjaśnić tą sytuację do spodu, do końca. - powiedział Tomaszewski.

Brak Lewandowskiego nie jest dla byłego bramkarza kadry argumentem, aby polska kadra nie zagrała dobrych spotkań przeciwko Wyspom Owczym i Mołdawii.

- - Jeśli chodzi o Lewandowskiego, widać było, że złapał kontuzję. Ale z kim my gramy? Z potęgami światowymi! Z Wyspami Owczymi i u siebie Mołdawią,. My mamy grać te dwa mecze, bez Lewandowskiego - obojętnie kto będzie grał - jak graliśmy pierwszą połowę z Mołdawią. Kontrolować grę i strzelić kilka bramek. - powiedział były reprezentant Polski.

Tomaszewski złożył także życzenia Probierzowi i pozytywnie wypowiada się na temat selekcji przeprowadzonej przez szkoleniowca.

- Podoba mi się jedna rzecz. Mianowicie powołania ogromne. Proszę Państwa, w tych meczach straciliśmy najwięcej bramek (...) Z 4 drużyn straciliśmy 8 bramek. (...) Ktoś jest winny za to, ktoś nie potrafi tego poustawiać. Bednarek został niepowołany, być może to jest to, że ktoś inny zagra. Kto? Nie wiem, ja się nie chce wypowiadać na temat młodzieżowców, bpo na temat młodzieżowców najlepiej wie Probierz. I on wie, kto podoła temu. Gramy z dwoma potentantami światowymi, że tutaj można sobie pozwolić na to, że Ci chłopcy bez Lewandowskiego, będą panowali na boisku i pokażą, kto tu rządzi. Tego życzę Probierzowi i zawodnikom. - stwierdził Jan Tomaszewski.