Jerzy Brzęczek się już nie hamował! Powiedział jasno o Robercie Lewandowskim, Probierz nie może tego zrobić!

Jerzy Brzęczek postanowił skomentować sytuację reprezentacji Polski przed nadchodzącynajłami spotkaniami kadry. Były selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport zauważył, że spotkanie z Wyspami Owczymi nie musi być wcale najłatwiejsze. Były selekcjoner określił też jasno, czego nie powinien robić Michał Probierz względem Roberta Lewandowskiego. Nie ma cienia wątpliwości.

Jerzy Brzęczek stanowczo przed debiutem Michała Probierza. Tego nie można zrobić Lewandowskiemu

Jak podkreśla były selekcjoner w rozmowie z "Polsatem Sport", wielkim błędem byłoby odebranie opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu.

- Uważam, że nie nadeszła jeszcze pora na zmianę kapitana. A nawoływania do odebrania opaski kapitańskiej Robertowi wpisują się w obowiązujący u nas trend uderzania w Lewandowskiego. (...) Każdy zdaje sobie sprawę z wartości Roberta. Oczywiście, Robert ma swoje lata i nie będzie stawał się coraz młodszy, a wręcz przeciwnie. Są różne opinie, w reprezentacji były różne sytuacje między mną a Robertem Lewandowskim, ale trzeba mieć świadomość jego wartości. Dlatego należy ustawić sytuację tak, aby Robert chciał pomóc reprezentacji - mówi Brzęczek.

Jak zaznaczył Brzęczek, nadchodzące mecze wcale nie muszą być łatwe dla kadry narodowej.

- Jak zawsze, możemy sobie teraz dyskutować, ale wszystko zweryfikują wyniki, to, co się będzie działo na samym zgrupowaniu i później na boisku (...) Spodziewam się, że dojdzie do kilku zmian personalnych. Ogólnie naszą reprezentację czeka trudne zadanie. Wyjazd na Wyspy Owcze może być trudniejszym sprawdzianem, niż się pierwotnie wydaje - mówi były trener reprezentacji Polski.