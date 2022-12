Jerzy Dudek zabrał głos w sprawie nowego selekcjonera kadry. Wskazał polskich kandydatów

Trio, które ma charyzmę i charakter

Były bramkarz nie ma wątpliwości, że wybór nowego selekcjonera będzie elektryzował polskich kibiców. - Dla nas to będzie zawsze nieskończona dyskusja: cudzoziemiec czy Polak - powiedział nam Jerzy Dudek. - Wiadomo, którzy trenerzy są dostępni. Zaraz wszystko zostanie wrzucone „na bęben” i będą pojawiać się nazwiska z zagranicy. Selekcjoner reprezentacji Polski to ciekawa posada. Z Polski zastanawiałbym się na trio: Adam Nawałka, Maciej Skorża, Marek Papszun. Oni mają charyzmę, charakter. Ciekawe, jaki mieliby pomysł na grę reprezentacji. Nawałka jest wolny, Skorża wyjechał do Japonii, ale zawsze miał wysokie ambicje co do kadry. To trener, który zna bardzo dobrze realia polskiej piłki. Nie raz się sparzył, więc miałby dystans i dobrze by się obudował. Z kolei Papszun mówi, że ma cele do zrobienia w Rakowie. Trzeba to szanować, bo zdobycie mistrzostwa Polski to duże wyzwanie, które stawia sobie klub z Częstochowy. Dlatego raczej jego nie można brać pod uwagę - stwierdził.

A może zrobić tak...

Mimo wszystko Dudek nie przekreśla szans szkoleniowca Rakowa. - Prezes Kulesza ze sztabem doradców może powinien zastanowić się na innym rozwiązaniem - zwrócił uwagę. - Czy Papszun byłby w stanie prowadzić Raków i reprezentację? U nas czegoś takiego nie było, a na świecie to znany model. W przypadku tego szkoleniowca może warto byłoby wziąć właśnie taką sytuację pod rozwagę. Czy to w ogóle realne? - zastanawiał się Jerzy Dudek na naszych łamach.