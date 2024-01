Wśród piłkarzy grających ostatnich latach dla reprezentacji Polski nie brakowało postaci z mocnym charakterem i ogromnymi umiejętnościami. Do tego grona zaliczyć trzeba również Kamila Glika, który zwiedził kawał Europy w czasie swojej piłkarskiej kariery i miał okazję nie tylko grać przeciwko najlepszym piłkarzom na świecie, ale również dzielił z nimi szatnię. Kilkoma swoimi spostrzeżeniami na ten temat Kamil Glik, który przeszedł ogromną przemianę w ostatnich latach, postanowił podzielić się podczas swojej rozmowy z "goal.pl". Odpowiedział również na pytanie, kto jego zdaniem jest lepszy - Robert Lewandowski, czy Kylian Mbappe.

Kamil Glik wybrał pomiędzy Robertem Lewandowski i Kylianem Mbappe. Nie zastanawiał się nawet sekundy

Obrońca reprezentacji Polski, grający obecnie dla Cracovii w serii krótkich pytań ujawnił m.in., że jego zdaniem najlepszym piłkarzem przeciwko któremu grał jest Leo Messi. Najlepszym zawodnikiem, z jakim dzielił szatnię z kolei okazał się Kylian Mbappe. Już ta odpowiedź mogła zaskoczyć sporo internautów, bowiem Glik miał okazję grać z Francuzem jeszcze w AS Monaco, z którego ten odszedł do PSG w wieku zaledwie 19 lat. To jednak nie koniec.

Kamil Glik dostał pytanie o Roberta Lewandowskiego i... Wymowna odpowiedź, nie miał zamiaru się z tym kryć

- Lewandowski, czy Mbappe? - zapytała wprost Kamila Glik dziennikarka. - Mbappe - odpowiedział bez zastanowienia obrońca reprezentacji Polski stawiając gwiazdora reprezentacji Francji ponad kapitanem biało-czerwonych.

