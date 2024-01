Bartosz Kapustka wrócił do gry. To będzie rok gwiazdy Legii Warszawa?

Wśród polskich sportowców nie brakuje zawodników, którzy przez lata reprezentują biało-czerwone barwy podczas kolejnych zawodów, imprez i mistrzostw, a kibice przez lata przyzwyczają się do ich wyglądu, przez co często nie zauważają, jak bardzo ci zmieniają się na przestrzeni lat. Idealnie widać to na przykładzie Bartosza Kurka, który przez 10 lat przeszedł ogromną przemianę. Do tego grona zaliczyć trzeba również Kamila Glika, którego wygląd od momentu debiutu w reprezentacji Polski zmienił się dość znacznie.

Tak zmienił się przez lata Kamil Glik! 35-latek przeszedł ogromną metamorfozę

Kamil Glik lwią część swojej zawodowej kariery piłkarskiej spędził we Włoszech, grając dla Palermo, Bari, Torino i Benevento. Najcieplej fani polskiego obrońcy mogą jednak wspominać lata 2016-2020, kiedy to urodzony w Jastrzębiu-Zdroju piłkarz reprezentował barwy AS Monaco i bez dwóch zdań zaliczał się do grona najlepszych obrońców nie tylko we Francji, ale również w Europie. Przez te wszystkie lata Glik diametralnie się jednak zmieniał, a zdjęcie opublikowane przez portal "Łączy nas piłka" w 14. rocznicę debiutu obrońcy w reprezentacji Polski tylko to potwierdza.

Przemiana Kamila Glika sprawiła, że spadły nam kapcie! Legendarny piłkarz reprezentacji Polski przez lata zmienił się diametralnie

- Teraz go stac na fryzjera - napisał żartobliwie jeden z internautów widząc zdjęcie Kamila Glika sprzed lat oraz jego bujną fryzurę. - On był po prostu najlepszy - dodał z rozrzewnieniem kolejny z użytkowników Instagrama na widok obrońcy reprezentacji Polski. Obecnie Kamil Glik gra dla Cracovii, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025. W lutym obrońca skończy 36 lat.