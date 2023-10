Karol Świderski przed wielką szansą w MLS. Walka o awans Charlotte, karty rozdaje Inter Miami

Messi na drodze Charlotte

Świderski w meczu z Mołdawią w Warszawie był aktywny. To właśnie on strzelił gola na początku drugiej połowy, który zapewnił nam remis 1:1. Po spotkaniu napastnik kadry ruszył w podróż do Ameryki, bo przed jego drużyną kluczowe mecze na finiszu sezonu zasadniczego MLS. W Konferencji Wschodniej zespół Charlotte zajmuje 12. miejsce, ale wciąż ma szanse na zakwalifikowanie się do fazy pucharowej. Ostatnio klub naszego kadrowicza wygrał dwa mecze z rzędu, w których nie stracił gola. Do zakończenia rozgrywek pozostały dwa spotkania. Rywalem będzie Inter Miami, gdzie gwiazdą jest Leo Messi, który po transferze do Ameryki spisuje się wybornie.

Michał Probierz wprowadzi kadrę na EURO? Były reprezentant Polski o jego wyborze na selekcjonera

Świderski gwiazdą zespołu

Wprawdzie w MLS Argentyńczyk ma tylko jednego gola w pięciu występach, ale za to zdobył 10 bramek w siedmiu grach w pucharach. Jednak już wiadomo, że Inter Miami nie dostanie się do fazy pucharowej. Stracił już taką możliwość przegrywając u siebie z Cincinnati. Z kolei wciąż ją ma ekipa Charlotte przed którą dwa mecze właśnie z Interem. Najpierw wyjazd, a za trzy dni starcie już przed własną publicznością. Karol Świderski strzelił 12 goli w 27 meczach i jest najlepszym strzelcem zespołu. Czy wprowadzi Charlotte do fazy pucharowej MLS? W każdym razie na promocję liczą taki nasi rodacy w Charlotte: obrońca Jan Sobociński i pomocnik Kamil Jóźwiak.

Kamil Kosowski wprost o kadrze Probierza i debiutantach. "Mam nadzieję, że będzie się rozwijał pod jego batutą"

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na EURO 2024? Tak Nie Nie mam zdania