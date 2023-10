Kamil Kosowski wprost o kadrze Probierza i debiutantach. "Mam nadzieję, że będzie się rozwijał pod jego batutą"

Zbigniew Boniek podsumował Lewandowskiego. To sądzi o jego braku w kadrze, ma ważne przesłanie do piłkarzy

Książę William to dobry znajomy polskiego piłkarza. Matty Cash zdradził, jaki naprawdę jest członek rodziny królewskiej

Na testy przyjdzie czas

W kadrze zadebiutowało czterech nowych zawodników. Pojawił się obrońca Patryk Peda z trzecioligowego SPAL. Z Wyspami Owczymi zagrał dobrze, ale z Mołdawią już tak dobrze się nie zaprezentował. - Zewsząd słyszę głosy, że Peda zagrał super mecz - napisał Kamil Kosowski w komentarzu na łamach Przeglądu Sportowego. - Gdyby wypadł źle z takim przeciwnikiem, to nie byłoby sensu go powoływać. Pochwały są dobre, ale trzeba zachować trochę rzetelności i umiaru. Dobre wprowadzenie do kadry jest istotne, ale na testy przyjdzie czas - zaznaczył.

Legenda o świeżej krwi w reprezentacji Polski. Mówi o rozpychaniu się, głodzie i przejęciu sterów przez młodych

Trzeba budować piłkarza

Były kadrowicz wierzy w nowego selekcjonera, a także liczy na dalsze postępy wspomnianego Patryka Pedy. - Powoli Probierz tę kadrę zbuduje, ale wynik będzie najistotniejszy - wyliczał Kosowski. - Plusy: debiutanci w reprezentacji. Teraz radzi sobie Peda, ale pamiętam jak Czesław Michniewicz powoływał Jakuba Kiwiora. Zachwyty - lewa noga, dobre wprowadzenie, ale później były kolejne spotkania i pojawiały się błędy indywidualne. Trzeba budować piłkarza i mam nadzieję, że Peda będzie się rozwijał pod batutą Probierza, ale każdy może popełniać błędy - zwrócił uwagę Kosowski w komentarzu na łamach "Przeglądu Sportowego".

Kamil Grosicki o oczekiwaniach wobec nowych graczy w kadrze. Mówi o dumie, wsparciu i znaczeniu gry w reprezentacji

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Dalej