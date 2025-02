i Autor: AP PHOTO/LUCA BRUNO, x.com/Feyenoord Jakub Moder, Robin van Persie

Trenerska karuzela

Klamka zapadła, wiadomo już wszystko. Reprezentant Polski ma nowego trenera, to światowa gwiazda

Pochodzi z Rotterdamu. I choć jest wychowankiem tamtejszego Excelsioru, w wieku 13 lat trafił do Feyenoordu. To z niego wyfrunął w wielki piłkarski świat, i do niego na sam koniec bogatej w sukcesy kariery wrócił. 41-letni Robin van Persie od poniedziałku obejmie stery klubu, w którym swą karierę próbuje odbudowywać Jakub Moder.