Kucharski uderzył w Lewandowskiego. Powiedział to wprost: piłkarz mógł kupić wykształcenie!

Cezary Kucharski postanowił powiedzieć o sprawie afery dyplomowej Roberta Lewandowskiego. Piłkarz kadry podejrzewany jest o to, że mógł brać udział w zakupie dyplomu wyższej uczelni. Były zawodnik reprezentacji Polski, który także kierował karierą Lewandowskiego nie ma wątpliwości, że do tego rzeczywiście mogło dojść. Padły mocne słowa!

Cezary Kucharski uderza w Roberta Lewandowskiego. Piłkarz kadry mógł kupić dyplom?

O możliwości kupna przez Lewandowskiego wykształcenia rozpisywały się media, a swoje stanowisko w sprawie zamieściła była wykładowczyni piłkarza, która stwierdziła, że zawodnik kupił dokument.

- Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Piszę to z całą odpowiedzialnością, bo »zdał« u mnie dwa egzaminy. O wszystkim dowiedziałam się w czasie przesłuchania jako świadek w tej obrzydliwej sprawie - napisała Barbara Mrozińska na swoich mediach społecznościowych,.

Jak powiedział Cezary Kucharski w rozmowie z portalem "goniec.pl", nie da się wykluczyć, ze Lewandowski brał udział w precederze.

— Znając Lewandowskiego, jego otoczenie, jego żonę, to dla mnie to jest wiarygodne, co piszą media. On mógł ten dyplom kupić, albo uzyskać w ramach jakiejś wymiany barterowej - mówi były menadżer piłkarza reprezentacji Polski.