Legenda kadry przejechała się po reprezentacji Polski! Co za słowach o piłkarzach, uderzył mocno!

Reprezentacja Polski już niebawem będzie na ustach wszystkich kibiców w kraju. "Biało-Czerwoni" rozegrają spotkania z Czechami i z Łotwą. Tuż przed tym, swoje stanowisko w sprawie piłkarzy kadry zamieścił Grzegorz Lato. Legendarny napastnik reprezentacji udzielił wypowiedzi TVP Sport, w której jasno stwierdził, co sądzi o piłkarzach.

Grzegorz Lato ostro o reprezentacji Polski. Dostało się piłkarzom

Jak powiedział Lato, piłkarze reprezentacji Polski często zachowują się w sposób, który potrafi odbierać im sympatię. Były napastnik Stali Mielec i Lokeren sugeruje, że zawodnicy mają czasami za duże ego.

- Czasami widzę, jak nasi niektórzy kadrowicze wychodzą z autokaru, ze słuchawkami na uszach i mijają dzieciaki czekające na autograf. Wygląda to komicznie. Przecież to również przez podpisanie kartki zyskujesz sympatię, tworzysz swoją popularność. Niestety często odnoszę wrażenie, że idzie wielki pan reprezentant. Tylko wtedy trzeba postawić pytanie: co on z tą reprezentacją wygrał? - atakuje Grzegorz Lato.

Jak zaznacza Lato, mimo że widzi problemy kadrowiczów i ich niepokojące zachowania, to wierzy, że uda się drużynie awansować bez barazów na mistrzostwa Europy w Niemczech.

- Zawsze wierzę w reprezentację i ściskam za nią kciuki, ale jestem człowiekiem, który nie umie kłamać. Gdy widzę, co prezentują niektórzy zawodnicy, a co potem mówią o nich dziennikarze i eksperci, to muszę trzymać się za usta, by nie wybuchnąć śmiechem. Naprawdę, czasami trudno zrozumieć te pochwały. Mimo wszystko wierzę w to, że pokonamy Czechów i zagramy na turnieju w Niemczech - mówi Lato.