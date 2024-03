Legenda uderza z całej siły w Polaków. Bezlitosne podsumowanie po meczu z Walią, nie miał nawet szczątka litości

Jan Tomaszewski wypalił do kamery tak, że aż przykro się robi. Kibice posmutnieją w sekundę, brutalne podsumowanie po awansie na Euro 2024.

Reprezentacja Polski awansowała do mistrzostw Europy i ma przed sobą bardzo ciężkie wyzwanie w fazie grupowej. "Biało-Czerwoni" zagrają w niej przeciwko drużynom Francji, Austrii i Holandii. Były snajper i eks-selekcjoner kadry "Oranje", legendarny Marco Van Basten skomentował awans Polaków i zrobił to w mocnym stylu. Zdaniem mistrza Europy z 1988 roku, Polacy nie będą mieli szans w starciu z Holendrami. Padły mocne słowa!

Polacy jadą na EURO. Legenda nie zostawiła litości!

Zdaniem Van Bastena, reprezentacja Polski nie prezentuje dużo aspektów gry i zamiast tego stawia wyłącznie na defensywę.

- To zespół, który nie chce za bardzo atakować, ani grać w piłkę nożną. To drużyna o małej skłonności do gry. Głównie się bronią - stwierdził cytowany przez portal voetbalprimeur.nl.

Van Basten jedyne zagrożenie dla Holandii widzi w postaci Roberta Lewandowskiego, jednak jego zdaniem, zatrzymanie napastnika Barcelony starczy, aby wygrać z Polską w fazie grupowej.

- To bardzo dobry zawodnik. Jeśli jednak będziemy dobrze atakować, to powinniśmy być w stanie wygrać z Polską. Nie sądzę, że powinno to być skomplikowane - mówi legenda holenderskiej piłki.