Losowanie Euro 2024 TRANSMISJA TV. Gdzie oglądać losowanie grup Euro w TELEWIZJI i INTERNECIE. Stream online z Euro 2024: losowanie grup

Losowanie Euro 2024. Gdzie oglądać? Transmisja tv i stream online

W sobotę w Hamburgu odbędzie się losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw Europy. Wprawdzie polscy piłkarze będą walczyć o awans dopiero w marcu w dwustopniowych barażach, ale do Niemiec wybiera się delegacja PZPN, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą. Mistrzostwa Europy w Niemczech odbędą się w dniach 14 czerwca - 14 lipca. Na razie znanych jest 21 uczestników. Pozostałych trzech wyłonią marcowe baraże, z udziałem m.in. reprezentacji Polski.

W półfinałach tzw. ścieżki A podopieczni Michała Probierza zmierzą się ze znacznie niżej notowaną Estonią, natomiast Walia z Finlandią. Ewentualny finał polscy piłkarze zagrają na wyjeździe. Półfinały w łącznie trzech ścieżkach barażowych zostaną rozegrane 21 marca, a decydujące mecze - pięć dni później.

Znacznie wcześniej, bo już w najbliższą sobotę w Hamburgu, odbędzie się losowanie fazy grupowej. Z informacji PAP wynika, że UEFA zaprosiła na ceremonię selekcjonerów 21 reprezentacji, które są już pewne udziału w turnieju. Ponadto zaproszono przedstawicieli federacji wszystkich uczestników baraży (czyli 12), gdyż UEFA - tradycyjnie przy okazji takiej ceremonii – zaplanowała specjalne warsztaty organizacyjne, logistyczne i medialne, związane z turniejem finałowym.

Stream online z Euro 2024: losowanie grup

W skład polskiej delegacji wejdą: prezes PZPN Cezary Kulesza, sekretarz generalny federacji Łukasz Wachowski, rzecznik prasowy PZPN i jednocześnie team menedżer reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski oraz odpowiedzialny za kwestie logistyczne Łukasz Gawrjołek. Obecność dwóch ostatnich wynika właśnie z warsztatów UEFA.

Początek sobotniej ceremonii w sali koncertowej Elbphilharmonie o godz. 18. Do pierwszego koszyka trafili gospodarze Niemcy, którzy od razu zostaną przydzieleni do grupy A, oraz Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia i Anglia. Wiadomo również, że Niemcy wystąpią w meczu otwarcia 14 czerwca w Monachium. Pod uwagę przy rozstawieniu brano wyniki drużyn w eliminacjach Euro 2024. W efekcie do wysokiego, drugiego koszyka trafiły m.in. Węgry, Turcja, Albania czy Rumunia, a do ostatniego - aktualni mistrzowie Europy Włosi, którzy dopiero w ostatniej kolejce zapewnili awans z drugiego miejsca w grupie.

W czwartym koszyku, oprócz Włoch, Szwajcarii i Serbii, znajdą się zwycięzcy trzech ścieżek barażowych, czyli potencjalnie Polska. Taki podział koszyków sprawia, że losowanie może być bardzo ciekawe. Z jednej strony możliwa jest np. "grupa śmierci" - z Francją, Danią, Holandią i Włochami. A z drugiej - grupa np. z przeciętnie spisującymi się w ostatnich miesiącach Niemcami, Albanią lub Rumunią, Słowenią lub Słowacją, a także drużyną ze ścieżki barażowej.

W przeciwieństwie do wielu rozgrywek UEFA tutaj nie będzie żadnych zastrzeżeń, że niektóre drużyny nie mogą zagrać przeciwko sobie w grupie. "Dania, Holandia i broniące tytułu Włochy. Reprezentacja Niemiec może trafić do niezwykle wymagającej grupy w mistrzostwach Europy (...). Ale możliwa jest także złożona m.in. z Albanii, Słowenii i uczestnika baraży" - podkreśliła niemiecka agencja DPA.

Gdzie oglądać losowanie Euro 2024?

Losowanie Euro 2024 odbędzie się 2 grudnia o godzinie 18:00. Transmisja z losowania Euro 2024 dostępna na TVP Sport i na stronie Sport.tvp.pl. Relacja tekstowa zostanie przeprowadzona także na Sport.se.pl. Zapraszamy!